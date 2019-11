Napoli a segno con il SuperEnalotto: nel concorso di ieri sera sono state centrate due vincite con i 5 da 13.630,92 euro ciascuna. Una giocata vincente è stata convalidata al Tabacchi Grimaldi di via Caio Duilio 25, l'altra schedina fortunata è stata giocata alla Tabaccheria di via Oberdan 26. Il Jackpot, invece, ha raggiunto i 39,7 milioni di euro, premio più alto in Europa e terzo al mondo.

