Superenalotto, vincita record a Giugliano: 5 da 83 mila euro a ​via Colonne

Continua a non perdere colpi la Campania al Superenalotto. L’estrazione di martedì 13 ottobre, riporta agipronews, ha infatti fatto sorridere Giugliano in Campania, provincia di Napoli, dove è stato centrato un “5” da 83.423,85 euro. La giocata vincente è stata effettuata presso la rivendita Tabacchi di via Colonne 100.

Il Jackpot arrivato a 51,7 milioni di euro sarà messo in palio nell’estrazione di domani. L'ultimo "6" è stato centrato il 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Campania il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.

