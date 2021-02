Festeggia la Campania al SuperEnalotto. Nel concorso di sabato 30 gennaio, infatti, sono stati realizzati in regione due 5 da 58.858,76 euro ciascuno. La prima fortunata schedina, riporta Agipronews, è stata giocata a Telese Terme, in provincia di Benevento presso l’area di servizio IP Ricci in via Roma 6 mentre la seconda a Napoli presso l’edicola De Pretis in via Depretis 77. La caccia al Jackpot ricomincia domani, martedì 2 febbraio, quando in palio ci saranno 100,6 milioni di euro. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Campania il 6 manca dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.

