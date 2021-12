Il SuperEnalotto si riaffaccia in Campania: nel concorso dell’11 dicembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati quattro 5 del valore di 19.911,19 euro ciascuno. Tre delle giocate vincenti sono state convalidate presso il bar di via San Francesco 163 a Montemarano, in provincia di Avellino mentre l’altra è arrivata nell’esercizio di via Principe di Piemonte 55 D a Casoria, in provincia di Napoli. Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 124,3 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone, mentre in Campania il 6 manca dal 30 dicembre 2014 quando a Castellammare di Stabia furono vinti 18 milioni di euro.

