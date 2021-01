Campania protagonista assoluta dell’ultimo concorso del SuperEnalotto. L’estrazione di martedì 12 gennaio, infatti, ha visto realizzare in regione la bellezza di cinque 5 da 14.556,92 euro ognuno. La prima schedina vincente è stata giocata a Napoli presso la tabaccheria Desiderio in via Sannicandro 28/29; la seconda a Caserta presso la rivendita n.76 in via Salvo d’Acquisto 22/24. La terza giocata fortunata è stata convalidata a Giugliano in Campania, provincia di Napoli, presso l’Ocean Cafè di via San Francesco a Patria; la quarta a Nola (NA) presso Humo in via Boscofangone CC Vulcano mentre l’ultima a Giffoni Valle Piana (SA) presso il tabacchi di via Cellera 43. Il Jackpot intanto ha raggiunto quota 91,2 milioni di euro e sarà in palio nel concorso di domani, giovedì 14 gennaio. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Campania, riferisce Agipronews, il 6 manca dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.

