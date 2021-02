SuperEnalotto, colpo grosso ad Afragola: e il Jackpot sale a 110,3 milioni

La Campania sorride ancora una volta grazie al SuperEnalotto: nel concorso del 18 febbraio, infatti, un giocatore ha centrato un 5 da 21mila euro. La giocata, riporta Agipronews, è stata registrata presso la tabaccheria Rodontini in piazza San Marco 7, angolo via Don Minzoni 43/45, ad Afragola. Il Jackpot, intanto, ha toccato quota 110,3 milioni e sarà in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Campania il 6 manca dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare.

