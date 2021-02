Supermercati, Dodecà fa il bis a quarto: è il 10° punto vendita

Il 12 febbraio, a Quarto arriva un nuovo punto vendita Dodecà. Il marchio è già conosciuto e apprezzato in zona, dove sono già tre i punti vendita attivi, uno dei quali proprio nella cittadina flegrea. Apertura significativa: è la decima in totale per l’insegna di proprietà di Multicedi, che con Dodecà prova a superare il concetto di convenienza spot dettata dalle promozioni di periodo e propone la formula dei prezzi bassi tutti i giorni dell’anno.

Il nuovo punto vendita di Quarto sorge in Via Campana 60 ed è dotato di un ampio parcheggio (100 posti auto); con i suoi oltre 1000 mq, 8 casse e 30 dipendenti, il supermercato presenta spazi ampi e diverse sorprese, perlopiù concentrate nell’area dei freschissimi.

Nel reparto Ortofrutta il cliente può spaziare tra un’ampia scelta di prodotto, che include frutta e verdura già porzionate e pronte all’uso, oltre a un assortimento focalizzato sulla frutta esotica. Nel reparto Pescheria sono attivi i servizi di sfilettatura, pulizia e ordinazione: quest’ultima è una particolarità del punto vendita, nata per venire incontro all’esigenza del cliente di gestire il proprio tempo e fruire di un prodotto sempre freschissimo.

Dodecà a Quarto dedica, poi, ampio spazio alla Gastronomia: dotato di cucina interna, il reparto propone ogni giorno i più apprezzati piatti della tradizione locale, con possibilità di asporto e acquisto su ordinazione. Tra le specialità del punto vendita, anche pizze e focacce a lunga lievitazione, sfornate al reparto Panetteria. La Macelleria offre varie preparazioni interne, vasta scelta di carni nazionali e uno speciale assortimento di “carni dal mondo”, tipico dell’insegna Dodecà. Completano il punto vendita l’Enoteca e l’area del Congelato sfuso. Oltre 1000 i prodotti a marchio Decò disponibili nel supermercato.

Tra i futuri sviluppi messi già in cantiere da Dodecà Quarto, rientrano il reparto Pasticceria e il Sushi corner, vero e proprio laboratorio al quale il cliente potrà attingere lavorazioni di cucina etnica e creazioni originali fatte al momento dal sushi chef.

“È un periodo davvero intenso e prolifico per quest’insegna - spiega Angelo Merola, responsabile marketing Multicedi –. Venerdì scorso (5 febbraio, ndr) abbiamo aperto un Dodecà di vicinato a Torre del Greco e adesso ci accingiamo a inaugurarne un altro in un’area che ormai riconosce il brand e ha metabolizzato i valori che esso porta con sé: la convenienza come quotidianità, la trasparenza dei nostri prezzi, la libertà del cliente di scegliere senza interferenze i prodotti che più ama, l’attenzione all’ambiente. Quest’espansione di Dodecà – prosegue Merola – segue di pari passo il rafforzamento di Multicedi, che chiuderà i primi 60 giorni dell’anno con ben 7 nuove aperture; è un processo lungo e non esente da difficoltà, che ci porterà a rafforzare la nostra presenza in Campania e nelle regioni limitrofe”.

Dodecà vi aspetta dalle 8 alle 21 fino al sabato e dalle 8 alle 20.30 alla domenica. Il punto vendita offre, inoltre, un servizio di consegna a domicilio gratuito per spese minime di 25 euro dal lunedì al sabato, nel raggio di 4 km dal supermercato. Per maggiori informazioni 081 193 03803.

