Swatch, a Napoli file tutta la notte per comprare l'orologio esclusivo: «Poi lo rivendo online»

Già a partire dalla mattina di questo venerdì in molti si sono precipitati nel negozio per chiedere informazioni. C'è stato chi avrebbe voluto prenotarne l'acquisto pagando un acconto o addirittura sborsando l'intero importo. Tutto pur di evitare la fila. E invece non si è potuto fare nulla. La vendita inizierà per tutti a partire dalle 9.30 del sabato mattina successivo. Ed ecco il motivo della folla che si è creata all'esterno del negozio Swatch in piazza Trieste e Trento a Napoli.

La nota casa di produzione svizzera ha realizzato un orologio esclusivo insieme a un'altro famoso brand di settore, Omega. Così è nato l'orologio Bioceramic MoonSwatch, su modello dello Speedmaster basato su quello indossato nel 1969 dagli astronauti che sono andati sulla Luna. E infatti il MoonSwatch Speedmaster by Omega richiama proprio i pianeti del sistema solare. Un modello a edizione limitata che sarà venduto fino ad esaurimento scorte.

File all'esterno dei punti vendita sono state segnalate anche in altre città, come ad esempio a Roma. Eppure non tutti vogliono acquistare l'orologio per uso personale o per essere alla moda. In tanti hanno un altro obiettivo: quello di rivenderlo online ad un prezzo maggiorato. Il prodotto già ha raggiunto quotazioni quattro volte superiori il costo di partenza. L'orologio che di base ha un valore di 250 euro, può arrivare anche a mille euro. Sarà la giusta ricompensa per chi ha atteso ore di notte fuori un esercizio commerciale?