Venerdì 22 Marzo 2019, 21:13

Rientra l'emergenza sanitaria in via Cesina a Capri, una delle stradine pedonali dell'isola raggiungibili solo con i piccoli mezzi elettrici. Un albero da alcuni giorni si era inclinato impedendo il transito alla mini-ambulanza del 118. Dopo la segnalazione sia da parte degli operatori sanitari che della delegazione caprese dell'Unc, l'Unione Nazionale Consumatori, l'Amministrazione comunale ha provveduto a effettuare un sopralluogo constatando che per liberare la strada e consentire il regolare transito ai mezzi di soccorso occorreva, necessariamente, rimuovere l'albero di alto fusto che ormai invadeva parte della strada. Cosa che è avvenuta questa sera, come hanno comunicato il presidente del Consiglio Comunale Fabio De Gregorio e il delegato alla sanità Paolo Falco. Da oggi, quindi, tagliato l'albero che boloccava il transito, via Cesina è di nuovo percorribile per la sua interezza all'ambulanzina elettrica del 118.