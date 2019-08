Tamara, l'estate a Mergellina per scacciare colombi e gabbiani

Sabato 24 Agosto 2019, 19:49

Tamara ha 25 anni, è nata a Latina e vive a Napoli, Alfonso ne ha 7, le sue radici sono americane ma è nato a Quarto dove risiede. Tamara, una simpatica ragazza magrolina, e Alfonso (un aquilotto, scientificamente classificato come Poiana di Harris) trascorrono questa afosa estate a Mergellina, in un angolo appartato e discreto dello chalet Ciro. Lavorano tutto il giorno: tengono lontano gabbiani ma soprattutto colombi dai tavolini occupati dagli avventori. Se un volatile temerario si avventura tra i clienti a caccia di residui di tarallini, sfogliatelle e babà, Tamara libera Alfonso che in un amen lo spaventa e lo mette in fuga. Il premio per Alfonso è una pallina di carne che Tamara conserva in una borsettina. In realtà le incursioni di colombi e gabbiani sono rare: ormai hanno memorizzato che in presenza di Tamara e Alfonso è meglio stare alla larga.