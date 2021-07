Tangenziale di Napoli: chiuso per quattro notti consecutive il tratto Doganella-Capodimonte

Per quattro notti consecutive a partire da lunedì 26 luglio la Tangenziale di Napoli, per consentire attività di ispezione delle opere d'arte, svolte in orario notturno a bassi flussi di traffico, sarà chiusa dalle ore 22:00 alle 06:00. Il tratto interessato è quello compreso tra Doganella e Capodimonte, in direzione Pozzuoli.

Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli di Capodichino, viale Maddalena e corso Malta, in entrata verso Pozzuoli. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Doganella, è possibile percorrere la viabilità ordinaria e rientrare alla stazione di Capodimonte.

Contestualmente, saranno chiuse le aree di servizio “Doganella ovest” e “Scudillo ovest”. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti My Way in onda su Sky Meteo24, su Sky TG24, su La7 e La7d e sui seguenti canali: sulla app My Way scaricabile gratuitamente, su autostrade.it.