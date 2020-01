Tangenziale di Napoli, stop notturno a corso Malta ​per controlli alle barriere antirumore

Sulla Tangenziale di Napoli, per consentire attività di ispezione delle barriere antirumore, previste in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22 di martedì 28 alle 6 di mercoledì 29 gennaio, sarà chiusa l'uscita dello svincolo di Corso Malta, per chi proviene da Pozzuoli. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo autostradale di Doganella. © RIPRODUZIONE RISERVATA