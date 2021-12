Tangenziale di Napoli: chiusura notturna per lo svincolo di Capodimonte fino all'8 gennaio

Tangenziale di Napoli informa che, per consentire attività di ispezione della galleria Capodimonte, in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Capodimonte, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

Lunedì 27 dicembre dalle ore 22:00 fino alle ore 6:00 di mertedì 28 dicembre, la stazioan Capodimonte sarà chiusa per chi proviene da Pozzuoli.

Nella stessa fascia oraria per le seguenti tre notti, 28, 29 e e 30 dicembre la stazione sarà chiusa in entrata e in uscita. Da lunedì 3 fino a mercoledì 5 gennaio nella fascia oraria 22:00-6:00 e dalle 22:00 di venerdì 7 gennaio fino alle 6:00 di sabato 8 gennaio la stazione sarà chiusa sia in entrata sia in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Corso Malta o di Zona Ospedaliera.