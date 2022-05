Tangenziale di Napoli informa che, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, nelle cinque notti consecutive di lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 maggio, con orario 23:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Arenella, in entrata in entrambe le direzioni, verso Capodichino/autostrade e in direzione di Pozzuoli. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Camaldoli.