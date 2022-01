Tangenziale di Napoli: chiuso lo svincolo di Capodimonte per 4 notti

Tangenziale di Napoli informa che, per consentire attività di ispezione della galleria «Capodimonte», in orario notturno, sarà completamente chiusa la stazione di Capodimonte, in entrata e in uscita per cinque notti.

Nei quattro giorni consecutivi di lunedì 10, martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 gennaio, dalle ore 22:00 alle ore 6:00; e dalle 23:00 di venerdì 14 alle 6:00 di sabato 15 gennaio. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Corso Malta o di Zona Ospedaliera.