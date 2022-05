Tangenziale di Napoli informa che, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia «Tertulliano», in orario notturno, dalle 23:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 maggio, sarà chiuso lo svincolo di Fuorigrotta, in uscita per chi proviene da Capodichino/autostrade. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Agnano.