Tartaruga nel mare di Punta Campanella salvata dai volontari: aveva gravi feriti

Lo staff nautico dell'Area marina protetta di Punta Campanella ha recuperato nel pomeriggio di oggi una tartaruga in difficoltà tra l'Isca e Vetara. Sono stati gli uomini della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia ad allertare gli operatori del Parco marino che sono prontamente intervenuti nella zona della segnalazione.

APPROFONDIMENTI IL FENOMENO Il caso della tartaruga caretta caretta:«Baia Verde come Capo... LA STORIA Tartaruga perde la strada del mare e si ritrova in un parcheggio:... NORTH CAROLINA Pesce con denti umani catturato negli Stati Uniti

La sfortunata Caretta caretta aveva difficoltà ad immergersi e presenta diverse vecchie ferite al carapace. Appare in condizioni davvero difficili. Ora sta per essere trasferita al Centro ricerche tartarughe marine della ztazione zoologica Anton Dohrn dove riceverà le cure del caso sperando possa riprendersi e tornare preso in mare.