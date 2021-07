Taverna Anema e Core, il Codacons denuncia al prefetto: «Balli sfrenati e clienti assembrati in pista»

«Balli sfrenati e clienti assembrati in pista senza mascherina e senza il minimo rispetto delle misure anti-Covid a Capri, presso il famoso locale dei vip Taverna Anema e Core». Lo denuncia il Codacons, che annuncia un esposto al prefetto di Napoli in cui si chiede di adottare i provvedimenti previsti dalla legge nei confronti dei gestori del locale, che potrebbe andare incontro al rischio chiusura e a una sanzione da parte delle forze dell'ordine.

APPROFONDIMENTI IL CASO Mappatella Beach, bambino rischia di annegare tra la folla: salvato... LE RIAPERTURE Napoli in zona bianca, primo weekend e tutti al mare:... LA SICUREZZA Mappatella beach, arrestati gli scippatori della spiaggia

«Mentre le discoteche di tutta Italia sono ancora chiuse e non possono aprire le sale da ballo al pubblico, a Capri la Taverna Anema e Core si è trasformata ieri in una discoteca abusiva, come dimostrano le immagini e i video apparsi in queste ore su social e web - spiega l'associazione - Centinaia di persone che ballano in sala, assembrate e senza indossare la mascherina, in barba sia delle disposizioni sulle discoteche, sia delle misure anti-Covid». «Una situazione che danneggia i locali da ballo che rispettano le regole e, ancora oggi, non sanno se e quando potranno riaprire, sia la salute pubblica, con evidente rischio di contagi e focolai», spiega il Codacons. Per tale motivo l'associazione ha deciso di inviare un esposto al prefetto di Napoli, chiedendo di «adottare provvedimenti contro l'esercizio, valutando la chiusura a tempo determinando del locale e sanzioni amministrative verso i gestori».