Taxi Napoli, la protesta dei tassisti di base: «Napoli non è Milano, siamo ostaggio del traffico»

«C'è chi usa i media per attaccarci, per fare pressione perché vorrebbe mettere le mani sul nostro settore, ignorando le criticità di una categoria, quella dei tassisti, ormai esausta dalla cattiva gestione dei comuni di appartenenza». Lo denuncia, in una nota, Guido Savastano, leader dell'associazione tassisti di base di Napoli che aggiunge: «Napoli non è Milano, non è Bologna e neppure assimilabile alle altre città del Settentrione: ormai è un trentennio che siamo ostaggio del traffico, dei mancati controlli e della cattiva gestione del servizio da parte dei Comuni».

«Prima di additare la categoria e parlare di licenze e doppie guide - sottolinea Savastano - rendete efficiente il servizio, voi amministratori pubblici e privati che gestite le aree degli scali aeroportuali, marittimi e ferroviari cittadini». «È giunto il momento di dire basta alla sciacallaggio mediatico, - conclude il tassista-sindacalista - vogliamo subito i controlli stabili negli scali per fermare la parte malsana di questa categoria».