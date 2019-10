Teatro San Carlo di Napoli, la buvette riaffidata a Scaturchio

Scaturchio continuerà a gestire la buvette del teatro San Carlo, almeno per il momento. Il Tribunale di Napoli ha dato ragione alla società Opera cafè, che aveva ricevuto «lo sfratto» dal Massimo napoletano nel luglio scorso. Si tratta soltanto del primo round di un contenzioso in atto tra San Carlo e Scaturchio, dopo la decisione della Fondazione San Carlo di affidare ad un'altra società (a seguito di una manifestazione di interesse) il caffè del foyer Ridotto (quello con ingresso su piazza Trieste e Trento).

La vicenda è molto intricata e ha inizio sei anni fa, quando la Fondazione San Carlo affida, nel 2013, alla società Sant'Anna al Borgo, oggi in liquidazione, la gestione del caffè del Massimo napoletano, oltre ai servizi di catering durante la stagione teatrale (nella sala degli Specchi). Un rapporto normato da un contratto tra le parti, che sarebbe dovuto terminare il 30 novembre 2017. «Con facoltà si legge nei documenti dell'epoca della Fondazione concedente, a sua insindacabile discrezione e nel suo esclusivo interesse, di concedere alla società affittuaria un ulteriore periodo di affitto». Intanto, il 16 ottobre 2016, sul portale online della Fondazione San Carlo viene pubblicato un invito a presentare una proposta contenente un progetto di gestione delle buvette, con scadenza 21 aprile 2017 (in quella data fu pubblicato un avviso di proroga per la presentazione delle offerte al 15 luglio 2017). La commissione, insieme ai vertici della Fondazione, valuta le proposte giunte non soddisfacenti, rimettendo in gioco la società Sant'Anna al Borgo, che ottiene così una proroga sul fitto dei locali in piazza Trieste e Trento fino al 31 luglio 2019.

Intanto, il 5 marzo 2018, la ex sovrintendente del Massimo napoletano, Rosanna Purchia, accetta la cessione del contratto di affitto dalla società Sant'Anna al Borgo (in liquidazione) alla Opera cafè Scaturchio, che subentra così al vecchio gestore.



Il canone annuale che la società deve corrispondere alla Fondazione è di(in rate bimestrali da 12 mila) a cui si aggiunge il 6 per cento sugli incassi di gestione (invece del 12 per cento previsto precedentemente). Il San Carlo specifica che «alla scadenza - ovvero il 31 luglio 2019 - si intenderà definitivamente risolto senza necessità di disdetta o comunicazione». In vista appunto della data indicata nel contratto di proroga, la Fondazione, attraverso il proprio portale internet, pubblica, in data 3 marzo 2018, un'altra indagine di mercato per richiedere progetti di interesse per la stipula di un nuovo contratto di affitto del ramo d'azienda per la buvette del foyer Ridotto, la buvette foyer Sala degli Specchi, la buvette aziendale e per la gestione di un piccolo locale in via San Carlo. Partecipa al bando anche, che scopre il 14 gennaio 2019 di non essere stato scelto per la gestione delle buvette. Viene individuata come vincitrice la società Gicu, titolare del bar all'interno del Conad di via Alabardieri. Nasce così un braccio di ferro giudiziario tra il San Carlo e Scaturchio. Quest'ultimo, attraverso la Opera cafè, il 5 luglio 2019, cita in giudizio la Fondazione San Carlo, sostenendo l'illegittimità del bando per difetto di pubblicità e informazione, oltre al fatto che il Massimo avrebbe imposto un contratto di affitto di ramo d'azienda, quando invece si tratterebbe di un contratto di affitto per locale commerciale. La Fondazione decide così di fare ricorso (articolo 700), accusando la società, alla quale fa capo Scaturchio, di essere morosa e di ritardare i pagamenti dell'affitto, in modo tale da arrivare alla risoluzione contrattuale in tempi stretti. Difatti, il 14 agosto scorso, ilcondanna inizialmente la Opera Café alla «immediata restituzione» dei locali. Decisione che viene ribaltata dalla nona sezione del Tribunale civile (presidente Arduino Buttafoco, giudice relatore Renata Palmieri, giudice Laura Martano), che tre giorni fa ha accolto il ricorso firmato dal professore Francesco Fimmanò. Da Scaturchio fanno sapere: «Ci auguriamo che il nuovo sovrintendentecon la sua visione innovativa, riesca a rilanciare la capacità di attrarre al San Carlo imprenditori napoletani. Così che il San Carlo possa ritrovare quell'appeal internazionale che oggi detiene la Scala di Milano». Ma «il ricorso non è stato un atto contro il sovrintendente uscente Rosanna Purchia, ma solo un modo per far rivalere i nostri diritti».