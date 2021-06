Napoli Cup, sfida al via: «Torna il grande tennis»

«Tre anni di lavoro per condurre Napoli nel paradiso del tennis mondiale». Con queste parole da appassionato Cosimo Napolitano, organizzatore e manager, si è presentato al TC Napoli e ha reso ufficiale il ritorno della Tennis Napoli Cup e dell'evento internazionale in città, dopo cinque anni di stop. Dal 3 al 10 ottobre torna in Villa il Challenger Atp che in passato fece grande Potito Starace e che nell'albo d'oro vanta campioni del livello...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati