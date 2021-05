Terme di Stabia: fra erbacce e degrado spunta un urban set per il rilancio

Erbaccia, ambienti abbandonati e sventrati dalla mano dei vandali e dei ladri. Un tempo erano le Terme di Stabia. Oggi quel che resta in attesa di rilancio, è divenuto per una mattina un urban set con musica a tutto volume.

L'idea provocatoria per attirare l'attenzione dei cittadini e dell'amministrazione comunale guidata da Gaetano Cimmino, è di Gaetano Cuomo, che in mezzo alla sporcizia ed allo scempio di un'ex oasi di benessere e tranquillità ha montato un mini dj-set, utilizzando una consolle su un bidone di plastica, trovato proprio nel parco abbandonato quanto la struttura termale di via Solaro a Castellammare.

«Al motto di Stabia "Post Fata Resurgo", stampato anche sulle nostre maglie-dice il provocatore- abbiamo irradiato le note per invitare chi di dovere - ognuno per le proprie competenze - a lavorare per il rilancio di un complesso che non può e non deve rimanere in questo stato, figlio di un lassismo istituzional-politico che per troppi anni ha attanagliato la città».