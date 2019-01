Termosifoni part time a Napoli, tutti a scuola col cappotto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 10 Gennaio 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bimbi al freddo nelle scuole napoletane. Agli uffici comunali sono infatti giunti numerosi solleciti da parte dei dirigenti scolastici per ottenere un prolungamento degli orari del funzionamento degli impianti di riscaldamento. Il problema sorge al pomeriggio, quando le temperature calano e gli studenti sono impegnati nelle numerose attività laboratoriali che ormai ogni scuola offre, quando però gli impianti sono spenti. Si tratta di almeno due ore in cui sia i ragazzi che il personale delle cooperative che portano avanti i progetti sono costretti a indossare i cappotti in aula. Il Comune di Napoli però non è in grado di poter risolvere adeguatamente il problema, perché mancano i fondi per pagare più combustibile a tutti i plessi. In una missiva inoltrata dall'assessore Annamaria Palmieri ai dirigenti delle dieci Municipalità emerge la necessità di censire quali siano le scuole che richiedono questo prolungamento orario, quante aule, i motivi e per quante ore poiché il dirigente Francesco Cuccari del servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione del patrimonio comunale in una nota chiarisce che «il consenso porterebbe a un esborso elevato per l'amministrazione, che attualmente non trova copertura finanziaria». «È probabile che saranno trovati fondi esigui a vantaggio delle solite scuole note come è accaduto in situazioni simili. I bambini di Scampia, invece, possono pure morire di freddo» attacca Apostolos Paipais, presidente della Municipalità 8.