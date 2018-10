Pomodori, broccoli e peperoni: dalla Terra dei Fuochi gli ortaggi salva-fertilità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 4 Ottobre 2018, 06:30

Mangiare sano fa bene alla salute. E anche alla fertilità. Nel pomodoro San Marzano, nelle «torzelle» e negli altri prodotti coltivati nel nolano la ricetta per stare in forma e liberarsi dai veleni che appestano l'ambiente. A patto, però, che non contengano traccia di sostanze dannose, come i pesticidi di cui l'agricoltura intensiva fa incetta. Chi vive in zone ad alto rischio può quindi seguire una dieta «detox» per liberarsi dai metalli pesanti presenti nell'organismo. Lo hanno stabilito i ricercatori che conducono il progetto di prevenzione «Ecofoodfertility» finanziato dal ministero della Salute e attivo in tre zone d'Italia considerate le più inquinate: Brescia, Valle di Sacco nel frusinate e Terra dei Fuochi.