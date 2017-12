In tilt i server del Comune di Napoli: centinaia di contribuenti in fila per ore

Venerdì 29 Dicembre 2017, 20:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Centinaia di contribuenti in fila dinanzi all'ingresso dell'Ufficio Tributi, fin dalla prima mattinata. Ma l'ufficio di Corso Lucci è rimasto chiuso per quasi tutta la giornata. E i malcapitati contribuenti non hanno potuto fare altro che tornare a casa senza nessuna spiegazione da parte degli impiegati.Il motivo della chiusura è il guasto al server del Comune di Napoli che oggi ha mandato in tilt tutte le sedi, compreso Palazzo San Giacomo. Dinanzi al portone di Corso Lucci era esposto solo un cartello con la scritta «terminali guasti». I tanti cittadini che si erano recati all'Ufficio Tributi per ottenere informazioni sulla Tari o sugli altri tributi comunali dovranno attendere il prossimo anno.E la speranza è che il Comune offra prima o poi la possibilità di chiedere un'informazione anche con un'e-mail o con qualunque altro strumento tecnologico, utile ad evitare un'inutile fila dinanzi all'ingresso di un ufficio.