Mercoledì 17 Ottobre 2018, 16:12

Topi che girano liberamente davanti a Castel Capuano, a Napoli. La denuncia arriva dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Andrea Santoro, che ha postato sul suo profilo facebook un video. Le immagini mostrano alcuni topi circolare sul marciapiede di via Concezio Muzy proprio davanti la sede dell'ex Tribunale di Napoli.«Che vergogna - dice Santoro - Quando un amico mi ha videochiamato in diretta per mostrarmi ciò che stava accadendo ho provato un moto di sdegno. Napoli non merita lo stato di abbandono in cui l'ha ormai relegata l'amministrazione de Magistris. Quei topi che scorazzano allegri e indisturbati - ha aggiunto - sono l'emblema della strafottenza. Ormai questa città è fuori controllo». Una scena che a quanto riferito è stata ripresa da cittadini e turisti e che - conclude Santoro - «sicuramente farà il giro del mondo».