Giovedì 13 Settembre 2018, 09:59

MARANO - Primi giorni di scuola e prime problematiche per gli alunni e i docenti degli istituti scolastici di Marano. Segnalata la presenza di topi alla scuola Siani di via Labriola. Stop immediato alle lezioni per consentire l'intervento di derattizzazione. In classe si tornerà lunedì, ma il provvedimento scatena i malumori e le proteste di numerosi genitori. «Primo giorno di scuola ed è subito interruzione - dicono - bisogna effettuare controlli prima dell'apertura dell'istituto». In un'altra scuola, invece, genitori sul piede di guerra per la «scarsa pulizia degli ambienti». Stamani un gruppo di genitori si recherà in un istituto del centro storico, armati di scope, palette e altri materiali, in modo da ripulire le aule più sporche.