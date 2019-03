Venerdì 29 Marzo 2019, 17:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Saranno oltre 50 le imbarcazioni presenti all’esposizione Navigare in programma al circolo Posillipo di Napoli da sabato 30 marzo al 7 febbraio. L’evento, organizzato dall’Associazione Nautica Regionale Campana, consentirà ai visitatori di provare in mare gratuitamente le imbarcazioni. Un villaggio a terra, con numerosi stand di aziende di accessori, motori marini e servizi, completerà l’esposizione della filiera nautica.Ad inaugurare la manifestazione, sabato alle ore 11, con il classico taglio del nastro numerose personalità istituzionali come l’assessore ai Giovani e Patrimonio Alessandra Clemente e la delegata Mare Daniela Villani, per il Comune di Napoli, il presidente della commissione regionale Attività Produttive Nicola Marrazzo, il console della Serbia Marcello Lala e il presidente del CN Posillipo Vincenzo Semeraro, ad accogliere gli invitati Gennaro Amato presidente ANRC.L’edizione primaverile del Navigare durerà ben 9 giorni, da sabato 30 marzo a domenica 7 aprile e vedrà la partecipazione di ben 27 aziende della filiera. L’accesso libero al pubblico seguirà nei weekend (sabato 30 e domenica 31 marzo e da venerdì 5 a domenica 7 aprile) l’apertura dalle 10 alle 19, mentre nelle giornate feriali sarrà aèperto dalle 12.30 alle 19.00.Tra le 50 imbarcazioni presenti nel porticciolo del Posillipo la parte del leone la fanno i battelli pneumatici con ben 26 unità in esposizione dei cantieri più rinomati come Italiamarine, Pirelli, Panamerana,Nautica Iavarone, Bombard, Nautica Salpa, Oromarine, Python e Starmar. Mentre la tradizione imbarcazione del gozzo sarà rappresentata dai cantieri La Baia Nautical con i modelli Venere 28e 25 piedi.Nel segmento yacht presenti i maggiori cantieri di riferimento come Fiart, Rio Yacht, Gagliotta, Bavaria (Marine System), Cranchi (Nautica Sud) e Jeanneau (Autosalone Italia) cheportano all’esposizione in mare i modelli presentat il mese scorso al Nauticsud, offrendo, però la gioia di una prova al timone delle ammiraglie del mare. A completare la gamma delle barche anche diverse aziende di motoscafi come Idea Marine, con il 58 Open e 58 e 70 wa, Wave Boat con l’innovativa barca a doppia propulsione (moto d’acqua / motore fuoribordo) e Della Pasqua con il modello DC seven sport.Il villaggio del Navigare,sulla banchina del circolo Posillipo, con ben 8 stand completa l’offerta della filiera con i motori marini delle aziende Mercury (Hi-Performance Italia), Suzuky (Mediterranea Yachting),Yamaha (Performance Mare), Selva (Mazzola Nautica), Honda (Centro Nautico Marinelli) ed Evinrude (Nautica Cesare). Per gli accessori e servizi anche Agenzia Buglione (Charter, patenti nautiche e consulenza) ed Electrical Service (impianti elettrici navali).