Infarto nell'ufficio anagrafe ma manca il defibrillatore: dipendente comunale salvo per miracolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 29 Ottobre 2018, 11:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Infarto mentre sta lavorando, ma in ufficio mancano i defibrillatori: dipendente comunale salvo per miracolo. È ancora in prognosi riservata, in condizioni serissime l'usciere del comune di Torre del Greco colpito dal malore mentre stava terminando il turno: G.E., 60 anni, in servizio all'ufficio anagrafe di via Calastro, è ricoverato all'ospedale del Mare; ha subito un primo intervento chirurgico ed è in attesa di una seconda operazione. Una fortuna che sia vivo vista la mancanza di defibrillatori. Tutto è cominciato intorno alle 13 allo sportello degli ex Molini Meridionali Marzoli di via Calastro. L'impiegato ha accusato un fortissimo dolore al petto e si è accasciato al suolo: i colleghi hanno allertato il 118 mettendo anche in pratica manovre di primo intervento.«E' un infarto, prendiamo il defibrillatore». Ma negli uffici di via Calastro non c'era: in pochi minuti è sopraggiunta un'ambulanza, G.E. è stato così accompagnato all'Ospedale del Mare dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata, salvato da un intervento. Ed in Comune è esplosa la polemica per l'assenza di defibrillatori negli uffici: fino a qualche anno la struttura ne era dotata in tutte le unità, ma ora ne è sprovvista nelle sedi secondarie.