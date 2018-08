Torre del Greco, l'azienda rifiuti non pulisce più e i cittadini diventano spazzini

Martedì 28 Agosto 2018, 17:28

TORRE DEL GRECO - Ha potato gli alberi, ha raccolto i rifiuti gettati dagli incivili all'interno della fontana, ha eliminato le erbacce. Ha raccolto tutta la spazzatura in alcuni sacconi e poi l'ha sversata secondo i criteri della raccolta differenziata. Un cittadino modello in questi tempi di enorme emergenza rifiuti a Torre del Greco, sepolta da cumuli di immondizia, con la ditta che raccoglie a giorni alterni.Pulizie fai da te in via Roma, in pieno centro città a Torre del Greco: il paese è sommerso da spazzatura da oltre due mesi e i torresi, esasperati dal cattivo odore e dalla presenza di topi, si sono trasformati loro stessi in operatori ecologici, supplendo alle carenze del servizio di Nettezza Urbana.Le fotografie del cittadino-spazzino sono finite su Facebook, con tanto di pubblico elogio per l'autore della pulizia fai da te: «Dove non esiste amministrazione comunale, ci pensano semplici cittadini a ripulire la città: in via Roma nei pressi della fontana stamattina Giovanni di sua spontanea volontà ha ripulito la zona intorno alla vasca da rifiuti, erbacce e alberi incolti. Bravo Gianni, ci vorrebbero altre mille persone come te che amano la propria città».