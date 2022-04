Napoli, Torri Aragonesi a rischio crollo e recintate: «Erano state restaurate da poco»

Le Torri Aragonesi di via Marina a Napoli, a causa del rischio di crollo, sono state transennate e ingabbiate dalle reti metalliche da operai specializzati affiancati dai tecnici della Soprintendenza mentre tutta l'area è stata transennata con il nastro rosso come segnalato dall'attivista Vincenzo Papa.

APPROFONDIMENTI IL DEGRADO Torri Aragonesi, la beffa di Napoli: un mese dopo la bonifica sono... LA BONIFICA Torri Aragonesi di Napoli: rimosse 30 tonnellate di rifiuti

Erano state restaurate e riconsegnate alla città due anni fa, nell'ambito del progetto Monumentando.

«Non c'è pace per questi torri il cui fossato poco tempo fa, anche su nostra sollecitazione, è stato ripulito da tonnellate di rifiuti, tra cui avanzi di cibo gettati via dai senzatetto e dagli utenti della mensa che si trova in zona - commentano i consiglieri di Europa verde, quello regionale Francesco Emilio Borrelli, e quello della Municipalità II Salvatore Iodice -. Le Torri Aragonesi erano state restaurate ma ora rischiano di crollare e sono ingabbiate in delle reti metalliche. Ora chiediamo spiegazioni. Povere torri, povero il nostro patrimonio trattato in modo indegno».