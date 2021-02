Traffico sull'autostrada A3, la rabbia di De Luca: «Mai più lavori diurni»

Rifacimento del manto stradale in pieno giorno, code e ingorghi sull'autostrada A3 provocano la rabbia del presidente Vincenzo De Luca che chiede lo stop dei lavori nelle ore diurne. Il cantiere tra gli svincoli di Castellammare di Stabia e Pompei ovest, verso Napoli, ha reso la vita difficile agli automobilisti ieri mattina. Lunghe file di auto e pendolari rimasti per ore bloccati lungo l'unica corsia che per buona parte della giornata era rimasta percorribile. Un ingorgo, nel quale deve essere rimasto evidentemente intrappolato anche De Luca, che si è lamentato dei «gravissimi disagi alla collettività provocati da improvvisi e non annunciati lavori lungo l'autostrada A3». Il presidente, a fronte di decine di segnalazioni, è intervenuto presso i vertici delle Autostrade Meridionali segnalando «quanto sia inaccettabile quanto si è verificato».

I lavori che hanno bloccato la circolazione da Salerno verso Napoli hanno tenuto in ostaggio per mezza giornata le centinaia di auto che si trovavano su quel tratto di autostrada. «File di ore - ha detto De Luca - rischi per la pubblica incolumità e per la sicurezza sanitaria, soprattutto in questo periodo, non possono essere tollerati sul territorio campano. Si tratta di lavori che non possono essere eseguiti in totale disprezzo dei cittadini in orari di punta». Difatti, l'interruzione su più corsie ha reso la circolazione del tutto impraticabile per buona parte della giornata, l'unica corsia transitabile ha rallentato di molto il viaggio verso Napoli delle centinaia di auto che sin dalle prime ore del mattino percorrono l'autostrada per raggiungere il capoluogo.

Osservazioni che la Società Autostrade Meridionali (SAM) ha condiviso pensando di disporre una diversa organizzazione degli interventi in orario notturno. Tuttavia la stessa Autostrade Meridionali chiarisce di aver comunicato mercoledì scorso che sarebbero stati pianificati interventi di rifacimento del manto stradale, dal km 22.300 al km 21.500, tra Castellammare di Stabia e Pompei ovest verso Napoli. «Tali attività - si legge nella nota di Autostrade - sono state programmate in orario diurno, tra le 6 e le 17 in considerazione delle caratteristiche dell'asfalto drenante, la cui stesura non può essere effettuata con le basse temperature. Il transito, sul tratto interessato dai lavori, sarà garantito su una delle tre corsie». E così è stato.

Disposizioni che non hanno tenuto conto della mole di auto che ogni giorno attraversa quel tratto di autostrada, causando i disagi che hanno fatto scattate dalla sedia anche il governatore De Luca. La buon notizia è che ieri pomeriggio alle 17 i lavori erano quasi del tutto terminati, proprio come aveva previsto la società Autostrade. Due corsie erano già state asfaltate e era in corso il rifacimento dell'ultimo tratto. In serata la situazione è tornata normale, riportando la circolazione regolare e piuttosto scorrevole. L'episodio potrà essere sicuramente un'avvisaglia per eventuali programmazioni future, che sebbene spiegate da motivi tecnici, sarebbe opportuno programmare di notte e non di giorno. Questo l'invito di De Luca che ha chiesto lo stop di lavori diurni sull'autostrada per i troppi disagi e rallentamenti causati.

