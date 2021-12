Anche per viaggiare con navi o aliscafi nel Golfo di Napoli da lunedì 6 dicembre sarà obbligatorio il green pass base. Lo ha stabilito il decreto legge emanato lo scorso 26 novembre che ha introdotto la norma per tutto il trasporto pubblico locale includendo anche quello marittimo.

Per sbarcare o lasciare dunque le isole di Ischia e Procida tutti i passeggeri dovranno essere in possesso della certificazione sanitaria verde; in caso contrario non potranno essere ammessi a bordo.

I controlli saranno affidati alle compagnie di navigazione che li effettueranno, a campione, sia alle biglietterie che agli imbarchi sui mezzi nautici; secondo la legge saranno esentati dall'obbligo i soggetti in possesso di idonea certificazione medica di esenzione valida.