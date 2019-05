Auto contro albero sul lungomare, muore famoso notaio napoletano

Venerdì 3 Maggio 2019, 15:06

Tragico incidente questa notte sul lungomare partenopeo dove ha perso la vita uno dei notai più prestigiosi e conosciuti in città. Gaetano Monda, 82 anni, durante i quali si era sempre dedicato alla storica attività notarile in via Duomo, è morto nella propria auto in circostanze che sono ancora al vaglio delle autorità.L' incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte su via Anton Dohrn, all'altezza del circolo del Tennis dove la vettura è andata fuori controllo fino a sbattere contro un albero. Il notaio che era alla guida della propria auto, avrebbe percorso un tratto di carreggiata sopra il marciapiede per poi schiantarsi contro il fusto di un albero e, secondo i primi accertamenti, non sarebbe più sceso dalla vettura. I sanitari del 118, iintervenuti sul posto, infatti hanno ritrovato l'uomo all'interno dell'abitacolo, constatandone il decesso.Nessun altro veicolo è stato coinvolto nell'incidente e, al momento, si attendono le disposizioni del magistrato sulla possibilità di eseguire un'autopsia. Dai sopralluoghi effettuati dalla sezione Infortunistica della polizia municipale comandata da Antonio Muriano, sono state acquisite le immagini delle telecamere in zona e sono in corso le indagini per ricostruire esattamente la dinamica dell'incidente: non si esclude che il notaio possa aver accusato un malore, in seguito al quale sarebbe morto perdendo il controllo del veicolo.