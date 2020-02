Tram senza corrente a Napoli: due stop in un giorno, la rabbia dei viaggiatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è un contatore che di tanto in tanto scatta e blocca la circolazione dei tram di Napoli. L'abbiamo raccontato ieri mattina, è accaduto già un bel po' di volte durante i primi dieci giorni di rinascita del servizio tranviario dopo quattro anni di sospensione: nelle ultime 24 ore, però è successo per ben due volte. Il primo stop alla circolazione è giunto nelle prime ore del mattino: consueta mancanza di alimentazione tra Mercato e via Cristoforo Colombo, tram fermo e operazioni di ripristino durate una mezz'oretta. Poi, intorno alle dieci un nuovo stop alla circolazione e nuove lunghe attese alle fermate.Prima ancora di sapere le ultime novità sulla catastrofe mattutina dei tram, il vicesindacodalle frequenze di Radio Crc aveva già tuonato: «Anm deve garantire a Napoli quello che legittimamente le spetta. O si migliora o Anm chiude. Gran parte della mia giornata è dedicata proprio a questo. Occorre uno scatto deciso».Nella sede dell'azienda l'amministratoreha assorbito il colpo senza sussulti: «Parlo solo della questione dei tram. Si tratta del periodo iniziale del nuovo servizio: può capitare che ci siano problemi ma pian piano si risolverà tutto», nessuna parola sull'attacco concentrico che la sua gestione subisce da qualche giorno, nessun accenno alle ipotesi di defenestramento che si rincorrono con l'ultima che risale proprio alla mattinata di ieri. S'è diffusa la voce che in corsa per la poltrona da amministratore di Anm potrebbe esserci anche il capostaff dell'assessore Clemente,, marito di Federica Capuano, staffista del sindaco de Magistris alla città Metropolitana molto presente al fianco del primo cittadino tanto da essere ammessa, dicono i bene informati, anche alle riunioni più riservate di Palazzo San Giacomo.è il responsabile d'esercizio dei tram, lui e la sua piccola squadra stavano realizzando il miracolo di rimettere in sesto la flotta dei Sirio abbandonata per quattro anni, poi l'Amministrazione ha chiesto di fare in fretta, di accelerare, così il miracolo s'è fermato a metà: «È vero, c'è un problema di sovraccarico di energia alla struttura che diffonde la corrente elettrica al tratto di linea che chiamiamo porto - ammette con lealtà - stiamo lavorando anche di notte per cercare una soluzione. Ci riproveremo anche stanotte (quella appena trascorsa n.d.r.) chiedendo un supporto all'Enel».Proprio l'azienda che distribuisce l'energia elettrica ieri è scesa in campo con una breve nota per spazzare via ogni dubbio sul coinvolgimento nel caso dei contatori del tram che si bloccano: «E-Distribuzione, a seguito della segnalazione de Il Mattino, non avendo riscontrato problemi sui propri impianti, si è messa in contatto con l'Anm per offrire il supporto necessario alla taratura degli impianti del cliente in modo da evitare interruzioni di energia elettrica e garantire i consueti standard di qualità del servizio».Alle fermate del tram le lunghe attese hanno mandato in crisi gli utenti: in molti hanno deciso di trovare alternative, alcuni hanno tentato di proseguire a piedi, altri hanno chiamato un taxi. Sui profili social dell'Anm s'è riversata la rabbia dei passeggeri di Anm che, dopo i guai della Metropolitana, adesso si ritrovano a fare i conti anche con quelli della linea tranviaria appena rimessa in circolazione con grande enfasi.«Sappiamo che ci sono difficoltà e chiediamo pazienza ai cittadini - spiega Martino - dopo lunghi anni di stop è inevitabile che possano verificarsi problemi nei primi giorni di operatività ma pian piano affronteremo e risolveremo ogni situazione critica».Attualmente sono utilizzabili 14 dei 20 tram Sirio a disposizione: le verifiche Ustif si susseguono per aumentare il numero di mezzi disponibili e, in tempi brevi, dovrebbero essere riaperte anche le altre due linee, la numero 2 e la 4, per riprendere l'intero servizio così com'era quattro anni fa nei giorni della sospensione. Sempre che non scatti un contatore e venga meno la corrente anche per quei tram.