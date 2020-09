Metropolitana di Napoli, guasto ai treni e corse limitate anche questa mattina

Ogni messaggio è un incubo. Ed è arrivato anche questa mattina per segnalare l'ennesimo guasto alla Linea 1 della metropolitana, con quattro stazioni chiuse e corse limitate da Piscinola a Danti. Guasti in successione, è il quinto in otto giorni. E non è ancora iniziata la scuola.



I treni sono arrivati al capolinea, ne escono sette, ma puntualmente arriva il guasto e l'emergenza che in un orario di punta come le sette del mattino manda in tilt il sistema del trasporto oltre a scatenera l'ira dei passeggeri. Ieri lo stop è durato quattro ore. Ormai è diventato un vero terno al lotto riuscire a prendere la metro.