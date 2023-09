Il trasporto pubblico su ferro nelle prime ore della notte, almeno nel fine settimana, è realtà. Otto treni in servizio per la metropolitana linea uno che finalmente, almeno per il venerdì e il sabato, avrà orari più vicini a una città europea. Così a partire da questo fine settimana l'ultima corsa della linea 1 della metropolitana da Piscinola verso Napoli sarà effettuata all'1.20 invece che alle 22.30. Da piazza Garibaldi, invece, l'ultimo treno partirà all'1.32 invece che alle 11.02 come nel resto della settimana. Novità anche per la funicolare centrale che il venerdì e il sabato effettuerà l'ultima corsa alle 2 di notte.

La funicolare centrale avrà un orario spezzatino. La domenica, il mercoledì e il giovedì chiuderà a mezzanotte e mezza mentre il lunedì e il martedì resterà la consueta chiusura delle 22.30. Il prolungamento notturno degli orari è stato possibile soprattutto grazie al lavoro dei sindacati che hanno effettuato una sapiente opera di mediazione tra i dipendenti di Anm e i lavoratori. Ma anche grazie alla messa in funzione dei nuovi treni Caf acquistati dalla Spagna. In questo momento sono cinque i nuovi veicoli omologati mentre è in corso il pre-esercizio del sesto treno.

L'arrivo dei treni nuovi ha anche permesso di utilizzare meglio i vecchi treni ex Ansaldo che saranno utilizzati in composizione multipla così da avere più capacità di trasporto. «In servizio ci saranno otto treni di cui cinque nuovi treni Caf e tre ex Ansaldo - spiega il direttore generale dell'Anm Francesco Favo - Ciascun treno ha una capacità di trasporto di circa 1250 passeggeri a fronte dei 700 dei vecchi treni a due vagoni. Una potenziale capacità di trasporto complessiva che passa da 5600 a 10.000 viaggiatori». Soddisfatto anche l'assessore ai Trasporti Edoardo Cosenza: «La fruibilità della città attraverso il trasporto pubblico è un driver di tutte le scelte del Comune in materia di mobilità cittadina. I prolungamenti del servizio su ferro sono una risposta comoda, sicura ed economica per il raggiungimento del cuore della città».

Cosenza accenna anche al servizio Park & go sperimentato con il Bufala fest in piazza Municipio per incentivare l'uso del trasporto pubblico: cinque euro per parcheggio Brin più il biglietto tram. Un'idea che potrebbe essere riproposta per altri grandi eventi. «Tutti servizi che mirano a limitare l'uso dell'auto privata con la conseguente riduzione del traffico veicolare, dell'inquinamento acustico e atmosferico e che contribuiscono quindi a migliorare la vivibilità della città», aggiunge Cosenza. L'idea di fondo è quella di garantire un trasporto pubblico sempre più all'altezza per una futura chiusura progressiva del centro storico alle auto. Ma ci vorrà tempo. Intanto un'altra novità era stata annunciata nei giorni scorsi dall'assessore Cosenza: l'arrivo delle nuove emettitrici di biglietti nelle stazioni della Linea 1. Le macchinette permettono di acquistare i ticket sia con carta di credito che in contanti. Sono state provate nella stazione Municipio durante il mese di agosto e «entro fine ottobre saranno in tutte le stazioni», annuncia Cosenza. Si tratta di oltre 70 nuove emettitrici che si affiancano alle precedenti.

Non ci sono buone notizie, invece, per quanto riguarda la Funicolare di Chiaia. L'ultimo aggiornamento sulla questione è arrivato in occasione dell'ultimo consiglio comunale. A prendere parola, rispondendo a un question time di Forza Italia, è stata l'assessore Teresa Armato in luogo dell'assessore Cosenza che non era presente in aula. Per la riapertura bisognerà attendere almeno la prossima estate: «L'aggiudicazione definitiva dei lavori - le parole di Armato - è avvenuta soltanto il 27 luglio. Ciò perché, per legge, sono state necessarie le ultime verifiche a carico della ditta aggiudicataria e ausiliari. Entro fine ottobre si dovrebbe avere il progetto esecutivo e cantierabile che sarà poi oggetto di approvazione dell'agenzia ministeriale che si occupa delle verifiche. Solo dopo il nulla osta si darà inizio a fase esecutiva vera e propria di lavori di manutenzione straordinaria di 10 mesi, con termine tra agosto e settembre 2024».