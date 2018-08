Trasporti, turisti in fila tra rabbia e caos: «Niente ticket, Napoli terzo mondo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 23 Agosto 2018, 09:00

Due macchinette su tre fuori uso, file interminabili per acquistare i ticket di viaggio e infopoint ridotti all'osso. Un agosto nero per i turisti sbarcati in città. Da giorni si segnalano lunghe code di cittadini alle biglietterie automatiche nelle stazioni della linea 1 della metropolitana. Ma ieri a Garibaldi è stata superata ogni fervida immaginazione. A metà mattinata è in servizio un solo dipendente Anm presso l'unico infopoint aperto alla stazione centrale, raggiunto poi da un suo collega chiamato in servizio quando è maturata l'emergenza. A pochi metri, delle tre macchinette dei ticket, due si presentano con la scritta fuori servizio. I turisti in coda su tutte le furie. «È incredibile. Una situazione da terzo mondo. A questo punto aprite i tornelli e fate passare le persone» grida Francesco Silvetrin, un turista padovano di mezza età. Insomma, una figuraccia in piena regola. Napoli continua ad essere piena di turisti, ma dimostra ancora una volta di non tenere il passo con l'accoglienza.