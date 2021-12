Napoli: tre bollini rosa al Policlinico “Federico II”, massimo riconoscimento dalla fondazione Onda

L’azienda ospedaliera universitaria “Federico II” ha ricevuto oggi da fondazione Onda, osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, per il quinto biennio consecutivo, il massimo riconoscimento come ospedale “a misura di donna” per il biennio 2022-2023. Servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie che riguardano l’universo femminile ed un’offerta assistenziale orientata trasversalmente a uomini e donne in ottica di genere, queste le caratteristiche del Policlinico “Federico II” per le quali Onda, ha attribuito tre “bollini rosa”. Tre i criteri di valutazione tenuti in considerazione, la presenza di specialità cliniche che trattano problematiche di salute tipicamente femminili e trasversali ai due generi che necessitano di percorsi differenziati; la tipologia e l’appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici e dei servizi clinico-assistenziali in ottica multidisciplinare gender-oriented. L’offerta di servizi relativi all’accoglienza delle utenti alla degenza della donna a supporto dei percorsi diagnostico-terapeutici e infine il livello di preparazione dell’ospedale per la gestione di vittime di violenza fisica e verbale.

«Il riconoscimento dei bollini rosa, ci conforta nel percorso che stiamo portando avanti, ci dice che andiamo nella direzione giusta. Un Policlinico come il nostro, del resto, non può che guardare con attenzione e interesse ad un approccio orientato alla salute di genere. Il lavoro fatto in questi anni ha consentito, nonostante il Covid, di incrementare e potenziare i servizi clinico-assistenziali rivolti alle esigenze delle pazienti. Penso ad esempio all’area materno infantile e alla preservazione della fertilità nelle donne che affrontano un tumore. Naturalmente, se siamo riusciti a raggiungere questi obiettivi è grazie all’impegno dei professionisti dell’azienda. Un ringraziamento va naturalmente alla fondazione Onda che non ha mai smesso di proporre alle strutture aderenti al network nuove e stimolanti iniziative» spiega il direttore generale Anna Iervolino.

Sono 354 le strutture ospedaliere premiate quest’anno da Onda sul territorio nazionale, 107 hanno ottenuto tre bollini rosa, 172 ne hanno conseguiti due e 75 un bollino. La valutazione delle strutture ospedaliere e l’assegnazione dei bollini rosa è avvenuta tramite un questionario di candidatura composto da oltre 400 domande, ciascuna con un valore prestabilito, suddivise in 15 aree specialistiche più una sezione dedicata alla gestione dei casi di violenza sulle donne e sugli operatori sanitari. L’Advisory Board, presieduto da Walter Ricciardi, professore di igiene e sanità pubblica dell’università “Cattolica del Sacro Cuore” di Roma, ha validato i bollini conseguiti dagli ospedali (zero, uno, due o tre) a seguito del calcolo del punteggio totale ottenuto nella candidatura, tenendo in considerazione anche gli elementi qualitativi di particolare rilevanza non valutati tramite il questionario (servizi e percorsi speciali, iniziative e progetti particolari, eccetera). A partire dal 10 gennaio 2022 sul sito www.bollinirosa.it sarà possibile consultare le schede degli ospedali premiati, suddivisi per regione, con l’elenco dei servizi valutati.