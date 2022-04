Treni Napoli-Bari, primo collegamento previsto per il 2024

«La Napoli-Bari dovrebbe vedere un primo collegamento verso il 2024 per poi arrivare a regime nel 2027 con la piena operatività e il collegamento in 2 ore». Lo ha detto l'ad di Ferrovie dello Stato Luigi Ferraris, intervenuto oggi al congresso nazionale Fit Cisl a Sorrento.

Ferraris ha parlato della Napoli-Bari come «la più importante e significativa opera in corso di attuazione. È un'opera che permetterà di dimezzare i tempi di percorrenza e di poter arrivare a Bari in 2 ore, con un impatto occupazionale significativo perché a regime genererà 5mila posti di lavoro tra diretti e indiretti. È un grosso contributo a varcare la parte montuosa che divide le due coste e faciliterà una migliore interazione tra Centro e Sud e tra Nord e Sud».