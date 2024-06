Treni Napoli, nuovi orari da domenica 9 giugno con 70 Frecciarossa al giorno

Con l’entrata in vigore dell’orario ferroviario estivo, partirà ufficialmente domenica 9 giugno la Trenitalia Summer Experience 2024 del polo passeggeri del Gruppo FS in Campania. Nuovi collegamenti per le mete turistiche estive, città d’arte e borghi, integrata l’offerta dei servizi intermodali e digitali a beneficio dei viaggiatori, per muoversi in maniera sempre più confortevole e sostenibile, anche grazie a nuove soluzioni combinate con treno, bus, nave o aereo.

Collegamenti sempre più capillari da e per la Campania con il resto dell’Italia: ogni giorno viaggeranno 70 Frecciarossa tra Napoli e Milano per un totale di oltre 30mila posti al giorno, con un incremento dell’offerta nei giorni e nelle fasce orarie a maggiore richiesta grazie al Frecciarossa 1000 in doppia composizione.

Confermata l’offerta lungo la dorsale Milano-Napoli-Cilento, con fermate aggiuntive ad Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta-Palinuro e Sapri; inoltre, cinque nuove località del Cilento saranno raggiungibili con FrecciaLink: Acciaroli, Pioppi, Casal Velino Marina, San Marco di Castellabate e Santa Maria di Castellabate. Confermato anche il FrecciaLink dalla stazione Alta Velocità di Afragola a Pompei e Sorrento. Anche per quest’estate da Napoli Centrale si potrà raggiungere Tropea e la Costa degli Dei in Calabria grazie ai treni Intercity.

Saranno oltre 10mila i posti in più offerti dal Regionale di Trenitalia grazie a 689 corse giornaliere per i pendolari e i turisti in arrivo in Campania. Aumentano i collegamenti del Cilento Line con 15 corse giornaliere da Napoli Centrale a Sapri nei weekend, fermando nelle bellissime località della Costa del Cilento: Salerno, Battipaglia, Agropoli-Castellabate, Vallo Della Lucania-Castelnuovo, Ascea, Pisciotta-Palinuro. I treni sul Cilento sono in coincidenza con gli orari del: Cilento Link (Palinuro, Marina di Camerota, Velia, Casal Velino, Pioppi, Acciaroli); Pompei link (Parco archeologico di Pompei) e Costiera link (Vietri, Cetara, Maiori, Minori, Amalfi, Positano). Inoltre, inseriti 20 collegamenti in più nei giorni festivi sulle linee Napoli Centrale-Villa Literno-Formia, Caserta-Salerno, Caserta-Napoli e Napoli-Salerno.