Treni per i tifosi dopo le partite del Napoli, la Regione paga il conto

Mercoledì 26 Settembre 2018, 11:00

Svolta sui trasporti per le partite serali del Napoli. Niente più scarpinate a notte fonda da Fuorigrotta. Si torna a casa in Cumana e Circumflegrea. Le corse serali delle linee Eav per i post-partita casalinghi del club azzurro saranno finanziate dalla Regione Campania per tutta la stagione agonistica 2018-2019, a cominciare dall'incontro col Parma al San Paolo di stasera. Ieri pomeriggio la fumata bianca annunciata dal presidente Eav Umberto De Gregorio: «Abbiamo raggiunto l'accordo con tutte le sigle sindacali per effettuare l'espletamento di servizi ferroviari straordinari in occasione di tutte le partite di calcio disputate in notturna allo stadio San Paolo. A partire da quella di oggi. Ultime corse Mostra-Montesanto alle 23,58 e Montesanto-Pianura alle 00,13. Per la prima volta serviremo anche gli utenti della linea Circumflegrea, tenendo aperte soltanto le stazioni di Soccavo e Pianura. Un grazie al senso di responsabilità dei lavoratori dei sindacati. Forza Napoli».