Campania Link e Line, Trenitalia amplia le corse e i viaggiatori aumentano dell'8%

Sarà più «comodo e conveniente» questa estate raggiungere i siti archeologici della Campania con i treni regionali di Trenitalia. I servizi Link e Line della Summer Experience 2022 di Trenitalia sono infatti particolarmente apprezzati dai passeggeri che possono raggiungere con facilità e convenienza le mete campane più ambite.

Significativo l'incremento dell'8% di viaggiatori sul Cilento Line rispetto al dato di presenze registrate nel 2019, in periodo prepandemico. Tra le proposte del 2022 c'è il «Vesuvio Link», ovvero sedici collegamenti al giorno treno+bus tra andata e ritorno per il Parco Nazionale del Vesuvio con un autobus in partenza dagli ingressi del Parco Archeologico di Pompei.

Per usufruire del servizio è sufficiente acquistare in abbinamento al biglietto del treno per Pompei da qualsiasi località, il servizio bus Vesuvio link. C'è poi il «Paestum Link» attivo dal lunedì al sabato, con venti collegamenti treno + bus per il Parco Archeologico di Paestum e le spiagge di via Laura Mare e Santa Venere, e quarantanove collegamenti treno + bus dalla stazione di Capaccio Scalo al centro storico della cittadina cilentana.