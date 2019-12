Un treno fantastico tutto per lui. Così il presidente dell’Eav Umberto De Gregorio e la consigliera regionale del Pd Loredana Raia oggi hanno voluto incantare e premiare Michelino, il bimbo autistico ed emofiliaco di otto anni e mezzo che ama la Circumvesuviana. Sì, perché se per i più la linea ferroviaria è un incubo, tra ritardi e soppressioni, per Michelino è una panacea, una terapia che lo aiuta a migliorare i suoi rapporti sociali. Questo grazie alla mamma Cira Amato che per aiutarlo a superare la paura del viaggio, da anni quando lo accompagna a Napoli nel centro specialistico gli fa credere che ogni viaggio è un’avventura, come in «Winnie the Pooh alla ricerca di Christopher Robin» il suo cartoon preferito.

Così, vivendola come un gioco e una sfida il piccolo non ha più crisi, anzi è felice di salire a bordo dei treni, socializza e conosce i tabelloni a memoria. Questa storia ha colpito il presidente De Gregorio, che in sinergia con la consigliera Raia gli hanno preparato una sorpresa. Appuntamento ieri alle 15.30 alla stazione di Porta Nolana a Napoli dove Michelino, mamma Cira e la Raia sono stati accolti nello studio del presidente Eav. Durante il viaggio da Torre del Greco a Napoli il piccolo ha chiesto continuamente dove fosse il misterioso «presidente» che doveva incontrare. Arrivati al cospetto del presidente a Michelino gli si sono illuminati gli occhi, sì è seduto sulla sua poltrona e ha cominciato a fare tante domande sui treni.



Poi il piccolo «supereroe» è stato portato al binario 2 di Porta Nolana dove lo aspettava una sorpresa «fantastica». Ildell’Eav, risalente agli anni ‘40 e restaurato di recente per eventi, era addobbato a festa solo per lui con palloncini gialli e rossi. Salito a bordo Michelino emozionantissimo ha scrutato tutti i vagoni e poi è stato portato nella cabina di guida dove si è sentito un vero capotreno. Ancora occhi lucidi per il piccolo quando il presidente De Gregorio e la Raia gli hanno mostrato un sacco pieno di regali. Erano i personaggi del cartoon Winnie The Pooh, che lui ha afferrato con gioia e diversi gadget dell’Eav. «I problemi ci sono - ha detto De Gregorio- e stiamo lavorando per risolverli, ma queste storie sono luci di speranza. Dimostrano che l’umanità vince sulla maleducazione, sui problemi e sulle difficoltà. Michelino per noi é un’icona, come la signora Maria Coppola che abbiamo premiato perché si è ribellata al razzismo. Abbiamo voluto regalare questa favola al piccolo perché è la parte buona di questa città».

«La Circumvesuviana oltre ai problemi - ha detto Loredana Raia - è anche socializzazione, aggregazione: tante storie si snodano in questi vagoni, nascono amori, amicizie. Mi ha fatto tante domande il piccolo Michele mentre eravamo in viaggio in auto direzione Eav Corso Garibaldi. Sapeva che lo aspettava una sorpresa, era impaziente. Grande la felicità quando è salito sul trenino ed ha trovato i peluche dei suoi personaggi preferiti Di Winnie de Pooh. Credo che il pomeriggio di oggi rimarrà scolpito nella mente di quel bambino speciale e molto curioso che è riuscirò a fare di un mezzo di trasporto un luogo di socialità e di solidarietà». Per finire una festa con tanto di torta dedicata all’Eav preparata da mamma Cira, sarta e cake designer, emozionantissima per l’evento.

Intanto, per Michelino le sorprese non finiscono qua: l’Eav lo ha invitato alla consegna di doni il prossimo 4 gennaio. Tutti molto commossi, lui attento e impegnato tutto il tempo, con lo sguardo intelligente e di chi scruta intorno ciò che accade per agire. Come un vero supereroe. E alla domanda: «Michelino, come è stata questa avventura?» ha risposto deciso «Questa volta ho vinto io».

