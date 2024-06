Tribunale di Napoli, sentenza rivoluzionaria: cambio di genere senza transizione

Non è facile vivere incastrati in un corpo che non si sente proprio. Adattarsi a regole sociali di un sesso in cui non ci si riconosce. È quello che è successo a Christian, (dead name Federica), 34 anni di Pozzuoli, che ha sempre saputo dentro di sè di essere un uomo.

A 19 anni inizia un percorso per effettuare la transizione di genere, ma qualcosa non va: una problematica renale ferma i propositi di Christian. Sembra una storia come tante, ma a renderla unica è il fatto che il suo sogno di diventare uomo si è realizzato senza essere costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico.

Finora chi avrebbe voluto adattare la sua vera identità di genere ai propri dati anagrafici non poteva fare altro che intraprendere il percorso di transizione fisica di genere, sottoponendosi a terapie ormonali e all'operazione di cambio di sesso.

Il Tribunale di Napoli ha emesso così una sentenza rivoluzionaria, che va a piantare una pietra miliare nel cammino della transizione di genere. Ha ordinato, infatti, all'ufficiale dello stato civile del Comune di procedere alla rettifica dell'atto di nascita. L'indicazione del sesso femminile deve essere modificata in sesso maschile e l'indicazione del nome «Federica» in «Christian».

«Avevo un obiettivo e l'ho raggiunto, ci ho sempre creduto. La sentenza del Tribunale è il parziale coronamento di un sogno. Prima era un sopravvivere, non un vivere. Per anni ho dovuto fingere e vivere una vita che non era mia. È il risultato di tanti sacrifici» racconta Christian.

«Con questa decisione - spiega Claudio Russo, l'avvocato che ha seguito il caso di Christian - anche il Tribunale di Napoli si è schierato in materia, in linea con quanto disposto già dai Tribunali di Messina, Roma, Rovereto, Siena e Trapani, aderendo pienamente all'indirizzo della Corte Costituzionale».

«Dal punto di vista umano, al di là delle implicazioni giuridiche - secondo l'avvocato Russo - ciò che diventa davvero rilevante è che la Corte ha motivato la sua scelta anche sull'esperienza di vita di Christian, il quale ha sempre sentito di avere un'identità di genere differente da quella biologica.

Grazie a questa consapevolezza, unita al percorso avviato e concluso, con il trascorrere del tempo ha raggiunto finalmente la sua armonia ed il suo equilibrio psichico».