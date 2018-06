Tributo a Pino Daniele, scatta il piano anti-caos a Napoli

Giovedì 7 Giugno 2018, 10:24 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 10:24

Assalto a Fuorigrotta per il concertone di stasera dedicato a Pino Daniele. Per consentire il regolare svolgimento dell'evento allo stadio San Paolo, il Comune di Napoli ha istituito un dispositivo di traffico temporaneo. Buone notizie intanto per i fan di Pino, che potranno rientrare a casa, dopo lo spettacolo, grazie alle corse straordinarie della linea 2 della metropolitana e della Cumana.Nelle strade e nell'intera area in prossimità dello stadio, ad eccezione dei residenti, dei taxi, dei veicoli muniti di contrassegno H con invalido a bordo, dei veicoli delle pubbliche amministrazioni, della stampa e dei veicoli a servizio dell'organizzazione della manifestazione, è scattato ieri mattina alle 6 il divieto di sosta permanente con rimozione coatta davanti al settore distinti del San Paolo, e rimarrà in vigore fino alle 24 di oggi. Mentre dalle 6 di questa mattina, fino alle 24, è stato istituito il divieto di transito veicolare nella metà carreggiata destra del tratto di via Tansillo a senso unico, compreso tra le confluenze di via De Gennaro e Galeota, al fine di consentire ai veicoli impegnati nell'organizzazione il trasporto delle apparecchiature tecniche. Confermato il divieto di sosta permanente, già in vigore fino al 10 giugno, in via Tansillo e via Galeota, per consentire ai veicoli dell'organizzazione il carico e scarico merci. Non sarà possibile transitare e sostare su entrambi i lati a viale Marconi, largo Bersanti e Matteucci e via Claudio (dall'altezza dell'ingresso del sottopasso fino alla confluenza con piazzale D'Annunzio, nonché nel viale che confluisce in largo Bersanti e Matteucci), piazzale D'Annunzio, via Jacopo De Gennaro (nel tratto che confluisce con via Gian Battista Marino) e via Pirandello. L'ordinanza dirigenziale prevede inoltre il senso unico di circolazione in via Terracina, dalla intersezione di via Cinthia fino a quella di via Barbagallo, nel senso di marcia verso quest'ultima; il divieto di sosta con rimozione in tutta l'area parcheggi circostante lo stadio San Paolo; la sospensione temporanea delle aree di sosta blu di via Tansillo, via De Gennaro, via Galeota, viale Marconi, largo Bersanti e Matteucci, via Claudio, piazzale D'Annunzio, via Pirandello.L'area di sosta, lato Università, sarà riservata ai veicoli delle forze dell'ordine, delle autorità e della stampa, nonché per coloro che saranno muniti di contrassegno H con invalido a bordo. In sostanza come avviene durante le partite casalinghe del Napoli. Il parcheggio di via Claudio, ad angolo con piazzale D'Annunzio, è riservato ai veicoli muniti di contrassegno H con invalido a bordo. Tutti gli altri potranno parcheggiare tra viale Augusto, via Leopardi, via Diocleziano, via Lepanto, viale Kennedy, via Giulio Cesare. E ovviamente in tutte le strade che non rientrano nell'ordinanza.Last minute trovato l'accordo per le corse metropolitane straordinarie di questa sera, sia con Trenitalia che con Eav. Per la linea 2, a concerto concluso, le corse partiranno dalla stazione di Campi Flegrei verso San Giovanni-Barra e Pozzuoli, fino al completo deflusso della clientela. I biglietti del treno si potranno acquistare anche nella biglietteria di Campi Flegrei. Per quanto riguarda la Cumana, Eav ha predisposto dieci partenze ogni venti minuti da Montesanto a Torregaveta e viceversa. Le ultime partenze sono previste all'1.49 dalla fermata Mostra (nei pressi del San Paolo) per Torregaveta e alle 2.48 direzione Montesanto. Autobus. Nessuna corsa straordinaria, speciale o navetta da Anm. Gli utenti potranno utilizzare qualsiasi bus in direzione dello stadio basandosi sulla circolazione ordinaria. Le linee principali sono la 151 ed R7. Poi via libera ai bus notturni: N1 (parcheggio Brin-piazzale Tecchio); N2 (piazzale Tecchio-via Pascoli a Posillipo); N6 (Piazzale Tecchio-Pianura); N7 (Piazzale Tecchio-Vomero-Arenella). Sconti per chi viaggia con Trenitalia. Chi è arrivato a Napoli con le Frecce, gli Intercity e gli Intercity Notte ha potuto usufruire dello sconto sui biglietti del 30 per cento, rispetto al prezzo base, grazie all'offerta «Speciale Eventi», utilizzando il codice «PINO2018».