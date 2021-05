«Te lo dice la pelle», visite gratuite al Policlinico universitario Vanvitelli

Visite gratuite presso la Clinica dermatologica dell'Azienda ospedaliera universitaria Luigi Vanvitelli il prossimo 22 maggio per la prevenzione del tumore squamocellulare cutaneo. L'iniziativa si colloca nell'ambito della campagna nazionale contro il carcinoma squamocellulare cutaneo che rappresenta il 20 per cento dei tumori cutanei non melanoma. Slogan della campagna è «Te lo dice la pelle» ed ha l'obiettivo di contribuire a diffondere l'informazione rispetto a una malattia molto poco conosciuta.