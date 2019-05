Tunnel incompiuto, il Comune di Pozzuoli ordina l'inchiesta tecnica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 16 Maggio 2019, 12:00

Dovevano terminare il 30 aprile del 2017 i lavori per la realizzazione del tunnel di collegamento Tangenziale-porto di Pozzuoli, così come previsto nel contratto da 154 milioni di euro firmato dalla regione Campania e dal general contractor Copin Due Spa. Una fine lavori più volte annunciata e che sembrava imminente dopo l'abbattimento dell'ultimo diaframma della galleria, avvenuto nel 2016 alla presenza del governatore della regione Vincenzo De Luca e del sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, che rilanciarono quella data per il taglio del nastro di una delle più grandi e costose opere infrastrutturali mai realizzate in città. Da quel giorno sono trascorsi esattamente due anni e la galleria che collegherà lo svincolo di via Campana con il porto della città non ha visto ancora la luce.