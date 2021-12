Turismo in Campania, cambia il programma degli eventi: Comuni in difficoltà

La giunta regionale ha disposto la rimodulazione del programma di eventi per la promozione turistica della Campania differendone la realizzazione fino al 30 giugno 2022. Il provvedimento si è reso necessario, si legge in una nota, in quanto numerosi Comuni beneficiari dei finanziamenti hanno rappresentato la difficoltà di realizzare le proprie iniziative entro i termini inizialmente previsti - 31 dicembre 2021 - per il persistere delle limitazioni imposte a livello nazionale a causa dell'emergenza Covid.