Arriva dal cuore di Napoli un nuovo allarme segnalato da cittadini ed associazioni sul territorio: la rinascita di vecchi locali abbandonati e bassi tra i vicoli partenopei adibiti a deposito bagagli. Come un sassolino nel mare il turismo, che ha sorpreso la città da Pasqua ad oggi, ha creato una serie di cerchi concentrici spingendo alcuni a inventarsi nuovi guadagni che, se non fossero illegali, meriterebbero la candidatura al premio "Ulisse per l'arte e l'ingegno". «Noi siamo le sentinelle del territorio - ha raccontato Antonio Pariante, delegato regionale associazione per la tutela dei Consumatori e dei Turisti Telefono Blu e negli ultimi mesi abbiamo avuto un'attenzione costante per l'accoglienza perché il 2023 è stato un anno speciale».

Grazie alla vittoria dello scudetto da parte del Calcio Napoli infatti il capoluogo partenopeo ha conquistato turisti ed appassionati da tutto il mondo registrando numeri straordinari. «Così come accade con i taxi e i garage abusivi - ha aggiunto Pariante - sono spuntati come funghi i depositi bagagli non autorizzati e i turisti a Napoli vengono assaltati, raggirati e depredati sistematicamente. Le istituzioni non sono capaci di accogliere le esigenze di chi arriva in città e in questo vuoto nascono attività che mettono a rischio cose e persone».

Sono numerosi infatti annunci di depositi bagagli non solo affidati al web attraverso pagine Facebook, siti e app, ma anche utilizzando il vecchio metodo del foglio A4 con la possibilità di staccare e portare con sé il contatto telefonico. In termini di legge per poter offrire un servizio come questo è necessario richiedere una serie di documentazioni presso lo Suap (Sportello unico per le attività produttive) che rilascia, se tutto è regolare, una "scia amministrativa".

«Questa è la procedura ufficiale ha spiegato Agostino Ingenito, presidente nazionale e regionale dell'Abbac chi non possiede questa autorizzazione svolge attività illegale. Per tutelare i turisti abbiamo preparato un vademecum in più lingue che presto distribuiremo all'interno del nostro circuito per mettere in allarme chi visita la città su tre emergenze particolari: deposito bagagli non autorizzato, somministrazione prodotti non a regola e taxi non riconosciuti. Chiariamo un punto fondamentale: gestire questo servizio senza autorizzazione mette a rischio l'incolumità di tutti. Ipotizziamo vi sia un deposito bagagli illegale in un basso all'interno di un palazzo, chi prende in carico una valigia senza la documentazione obbligatoria mette tutti i condomini in pericolo, il bagaglio potrebbe contenere droga o una bomba».

Un allarme segnalato anche da chi, al contrario, ha un profilo ufficiale e lavora entro i termini di legge, come ha sottolineato Livio De Negri, Responsabile area sud Kibag: «Oltre Napoli siamo l'unico deposito bagagli presente nelle tredici principali stazioni italiane, abbiamo dipendenti che parlano perfettamente inglese e i nostri colori ufficiali giallo e blu sono i più taroccati. In accordo con Kipoint abbiamo tutto in regola e i bagagli sono sicuri al 100%. Per gestire un servizio come questo è necessaria una formazione e un'organizzazione fuori dall'ordinario. Tra Pasqua e maggio abbiamo avuto anche 700 accessi al giorno, rispetto ai 400 circa degli ultimi mesi, inoltre siamo sottoposti a controlli della polizia quasi quotidiani, non ci si può improvvisare».

«Credo che Napoli abbia una strada tutta sua per raggiungere gli obiettivi - ha aggiunto Marilisa, titolare di Napoli Pizza Hostel ai Tribunali - Che si fa? A parte il deposito all'interno della stazione Garibaldi e qualche app, non c'è un vero e proprio servizio a disposizione dei viaggiatori. Le più importanti città europee offrono un servizio sicuro e a basso costo per la custodia del bagaglio, sembra scontato ma questa città deve svegliarsi. Altrimenti, così come per il bagno pubblico installato da poco in via Atri, passeranno altri dieci anni per trovare una soluzione a questo problema». Attivare un osservatorio coordinato da Palazzo San Giacomo è lo step suggerito da Ingenito e Pariante: chiediamo all'assessore del comune di Napoli Teresa Armato di avviare un tavolo sul turismo non solo per discutere tutte le criticità presenti in città ma anche per proporre soluzioni che possano migliorare assistenza e accoglienza.